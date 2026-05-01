Questo sabato a Ispica il sorteggio per le posizioni di sindaci e liste nelle schede elettorali. A disporlo la Commissione elettorale.

Convocazione per domani alle 10 a palazzo di città. Ad essere stati chiamati i responsabili di lista che dovranno assistere al sorteggio delle posizioni. La Commissione elettorale, intanto, è al lavoro da ieri per esaminare la documentazione relativa ai cinque candidati sindaco ed ai consiglieri comunale delle quattordici liste. Questo è il numero delle liste per l’elezione ai posti di consigliere comunale che, allo scadere del termine previsto, sono arrivati sul tavolo della Commissione elettorale dopo che, alla vigilia, si davano per certe altre liste che avrebbero fatto lievitare il numero dei candidati. Alla fine il numero delle liste dei candidati al consiglio comunale si è fermato a quattordici mentre inizialmente si era lavorato per arrivare a 17. Ma sul tavolo degli uffici sono state depositate 14. Attualmente la Commissione elettorale sta lavorando senza tregua per esaminare dichiarazioni, firme e tutto quant’altro è necessario nel caso della presentazione di liste civiche.

Quattro dei cinque candidati sindaco corrono con tre liste a sostegno mentre un solo candidato ha al fianco due liste. Nel dettaglio.

Il solo candidato a sindaco che corre con il sostegno di due liste è Serafino Arena esponente di Controcorrente e della lista civica “Arena Sindaco”. Gli altri quattro candidati sono sostenuti ciascuno da tre liste. Tonino Cafisi da “Cafisi Sindaco”, Noi Moderati e Fratelli d’Italia; Angelo Galifi da “Galifi Sindaco”, Grande Sicilia e Forza Italia; Paolo Monaca da “Paolo Monaca Sindaco”, “Difendiamo Ispica da Iblea Acqua” nata come espressione del movimento che da mesi si batte al fianco dei cittadini ispicesi sulla difficile situazione del sistema idrico pubblico, e Partito Democratico; Pierenzo Muraglie corre con al fianco il sostegno delle tre liste “Muraglie Sindaco”, “Libera e Forte” e “Pensiamo Ispica”. Domani si conosceranno le posizioni sulle schede a conclusione del sorteggio.

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