Pallavolo: la Pvt Modica vince contro la Polisportiva Nino Romano

Nel derby tra le prime della classe al Geodetico di Modica non c’è storia: le mamertine della Polisportiva Nino Romano tentano invano di ripetere l’impresa dell’andata, dove le nostre ragazze hanno subito l’unica sconfitta di questo campionato altrimenti perfetto (ricordiamo che il risultato fu di 3 a 2 con i parziali 32-30, 21-25, 25-22, 17-25, 15-10 per le padrone di casa). Se nella partita al Pala Ciantro, infatti, risentivamo di qualche infortunio di troppo con Meniconi, Torre e Maran non in perfetta forma fisica e Giuffrida assente per infortunio, la partita di sabato 19 febbraio è stata la dimostrazione che la squadra al completo, trascinata da una irriducibile Michela Brioli, gioca ad alto livello e ha obbiettivi ambiziosi anche e soprattutto in previsione della stagione futura.



Quella di sabato è stata da parte nostra una prestazione di gruppo con pochissimi errori e massima concentrazione per il raggiungimento del consueto obiettivo settimanale: mantenere la posizione di vertice. Questo 3 a 0 (25-18, 25-15, 25-21), infatti, allunga di ben 9 punti la nostra posizione dalla seconda del nostro girone (la Pol. Nino Romano per l’appunto).



Adesso un paio di giorni di meritato riposo per le nostre ragazze e per lo staff che sta facendo un lavoro incredibile e da martedì testa alla prossima partita fuori casa contro la Kentron Volley School di Enna.

Di seguito le dichiarazioni di Giancarlo Fortunato, secondo allenatore PVT MODICA:

“Ci siamo regalati una bella vittoria, fondamentale per consolidare il primo posto nel girone. Mancano ancora tante partite ai play-off, ma la strada intrapresa questa settimana è quella giusta per arrivare pronti al momento decisivo della stagione.”