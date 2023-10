Pallavolo femminile, serie C. Concetta Marchisciana allenerà le giovanili dell’Ardens

La nota allenatrice Concetta Marchisciana fa il suo grande rientro nell’Ardens Comiso, una squadra di pallacanestro. Dopo un anno di pausa, richiesto dalla stessa Marchisciana, tornerà ad allenare le atlete in maglia biancorossa.

Marchisciana è stata protagonista di stagioni eccezionali come allenatrice della prima squadra dell’Ardens e del settore giovanile in passato. Nella stagione imminente, guiderà un gruppo di atlete che parteciperanno ai campionati di prima divisione e Under 16, oltre a lavorare con un secondo gruppo di atlete più giovani provenienti dai Centri Cas.

La sua esperienza inizia come giocatrice nell’Ardens, e successivamente ha intrapreso la carriera di allenatrice, rimanendo fedele alla società per oltre 30 anni. Tre anni fa, ha contribuito alla storica promozione dalla serie C alla serie B-2.

Nonostante la retrocessione della squadra al termine di una stagione sfortunata, caratterizzata da assenze e infortuni, l’Ardens Comiso punta sul settore giovanile e sul ritorno di Marchisciana. La sua vasta esperienza e la passione per lo sviluppo delle giovani atlete dovrebbero contribuire al rafforzamento del settore giovanile del club.

Il direttore generale dell’Ardens, Salvo Cosentino, ha accolto con favore il ritorno di Concetta Marchisciana e ha sottolineato l’importanza del suo contributo nella storia del club.

Concetta Marchisciana, a sua volta, ha dichiarato di essere entusiasta di riprendere il suo ruolo nell’Ardens e di lavorare duramente per far crescere il settore giovanile del club, che è stato sempre un punto di forza. Ha evidenziato il desiderio di raccogliere i frutti di questo lavoro nei prossimi anni.