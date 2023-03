Pallavolo femminile B2: la Ardens sconfitta in casa. Il Cus Catania guadagna tre punti

La Logos Ardens Comiso dice addio al campionato di serie B2 femminile di pallavolo. Oggi pomeriggio la squadra allenata da Francesca Giucastro è stata sconfitta per 3 – 0 dalla Cus Catania, squadra che occupa la settima posizione in classifica. La Logos, penultima con appena 7 punti in classifica, dovrà abbandonare ogni speranza di salvezza.

La formazione allenata da Francesca Giucastro ha fatto i conti con i numerosi infortuni e le assenze della stagione. Anche nella gara di oggi ha dovuto rinunciare ad Alice Chiarandà, a Paola Guccione (libero – schiacciatrice) e soprattutto alla centrale Sabrina Lucescul, vittima di un infortunio alla mano. Per lei la stagione può dirsi finita.

Unica nota lieta: il rientro oggi della schiacciatrice Michela Noto, la schiacciatrice che è stata purtroppo assente per tutta la prima parte della stagione e che oggi ha giocato la sua prima partita di campionato. Un’assenza pesante, la sua, che ha condizionato fortemente il rendimento della squadra. Ancora una volta, l’allenatrice ha provato alcuni schemi nuovi ed ha adattato alcune atlete. La giovane centrale Giulia Tirella, proveniente dalla Prima Divisione, è stata schierata in campo ed ha mostrato di meritare la fiducia di Giucastro. Nonostante la sconfitta, la Logos Ardens non ha giocato male. Aveva iniziato in vantaggio il primo set, subendo poi il ritorno delle avversarie che hanno sfruttato alcune falle difensive e purtroppo anche alcuni errori in battuta. Ottima la rimonta anche nel terzo e decisivo set, giocato quasi alla pari. «Questo campionato deve servirci per accumulare esperienza e per crescere, atleticamente e tatticamente. Stiamo provando nuovi schemi di gioco, le ragazze si applicano nonostante la difficoltà. In campo, al di là del risultato, si vede anche del bel gioco. Senza gli infortuni e le troppe assenze, avremmo potuto senz’altro conquistare la salvezza»