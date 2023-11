Nuovo palazzetto dello sport a Comiso. Aggiudicati i lavori, ma c’è un ricorso al Tar

Sarà firmato entro il 31 dicembre il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di via Roma.

Il nuovo impianto sportivo sorgerà nell’area situata accanto al Liceo Carducci e all’Istituto delle suore del sacro Cuore, nella parte alta delle cave di Comiso. Nella zona si trova già il cosiddetto PalaRoma, il grande palazzetto che era stato realizzato alla fine degli anni 90 e che non è mai stato completato. Due incendi di grosse dimensioni lo hanno fortemente compromesso e hanno distrutto la copertura con campate in legno.

Il PalaRoma, probabilmente, non potrà essere recuperato. Gli incendi hanno compromesso la struttura. È troppo grande e sovradimensionato rispetto alle reali esigenze della città e del mondo sportivo locale: era stato pensato per 2500 posti.

Per ora la grande struttura in cemento, lo scheletro ormai in abbandono, resterà al suo posto. In una fase successiva si deciderà cosa fare.

Avrà 900 posti. I finanziamenti ottenuti con il PNRR

Il comune ha attinto ai fondi del PNRR per realizzare un nuovo impianto sportivo, questa volta più piccolo e adeguato alle esigenze reali, con un parquet di gioco adatto ai campionati di pallacanestro e pallavolo e 900 posti sugli spalti. Il finanziamento è quello del Piano di Rigenerazione urbana: il comune di Comiso ha ottenuto ben 5 milioni di euro. Un milione e mezzo sono stati destinati al rifacimento delle strade del centro storico. Alcune strade sono state completate su altre si sta ancora lavorando. 3,5 milioni di euro sono stati destinati al nuovo palazzetto (2,5 milioni a base d’asta).

Il ricorso al Tar

Per l’avvio dei lavori, però, bisognerà attenderà l’udienza del Tar di Catania. Due ditte che si erano classificate al primo e secondo posto e che era stata esclusa per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, ha presentato un ricorso al Tar. Il Tar, nell’udienza del 22 novembre, ha accordato la sospensiva. L’udienza di merito si svolgerà il 21 gennaio. Ma nel frattempo il comune potrà procedere alla firma del contratto, con le clausole contrattuali previste per la necessità di attendere il giudizio del Tar.

La ditta che ha presentato ricorso ha affidato all’avvocato Rosalia Gagliardo le proprie ragioni. “Le imprese classificatesi prima e seconda – spiega Gagliardo – hanno sostenuto che la stazione appaltante non potesse chiedere quale requisito ai progettisti lo svolgimento di pregressi servizi identici, dovendo invece ritenersi consentita la possibilità per i progettisti di qualificarsi anche per servizi analoghi”.

Il nodo del contendere riguarda la posizione del progettista. La gara d’appalto prevedeva che l’impresa, oltre a realizzare i lavori, dovesse redigere il progetto esecutivo (il comune ha già un progetto definitivo realizzato dall’ufficio tecnico comunale). La realizzazione di un palazzetto rientra nella categoria E13 (stadi, chiese, teatri, discoteche, strutture sportive). Nella gara d’appalto il comune aveva inserito un requisito specifico chiedendo che il progettista indicato avesse nel suo curriculum la realizzazione di almeno un impianto sportivo. “Questo requisito è stato contestato dalle due imprese – ha spiegato il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Nunzio Micieli – noi riteniamo invece che esso sia confacente alle esigenze di realizzazione dell’opera. Il tar ha concesso la sospensiva ma non si è pronunciato. Noi potremo – così come richiesto dalla norma per i finanziamenti di Rigenerazione urbana, firmare il contratto entro il 31 dicembre. Poi attenderemo il 21 gennaio la decisione del Tar che – riteniamo – potrà essere positiva per noi. Nel bando abbiamo previsti dei requisiti che ci possano garantire un’esperienza specifica del progettista proprio nel settore degli impianti sportivi, che necessitano di un visto del Coni e hanno caratteristiche ben definite. Ma qualunque sia la decisione del Tar, si avvierà subito la progettazione e la realizzazione dell’opera”.

“I lavori inizieranno all’inizio del prossimo anno – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba – con questo nuovo palazzetto risolveremo il problema della carenza di impianti sportivi a Comiso. Questo nuovo impianto potrà essere utilizzato per le gare di pallacanestro e pallavolo. Il 2024 sarà un anno importante perché inizieranno anche i lavori di realizzazione della nuova scuola media Pirandello e i lavori della canalizzazione delle acque in via papa Giovanni XXIII”. Sono opere importanti, frutto di una programmazione precedente che ora ci consente di realizzare opere che la città attendeva da tempo”.