Pagare col Bancomat in ospedale? A Modica scatta la commissione di 1,50 euro: cittadini indignati

Succede anche questo nel 2025: andare a pagare una prestazione sanitaria in ospedale e scoprire che usare il Bancomat costa di più. È accaduto presso il laboratorio analisi dell’Ospedale “Maggiore” di Modica, dove alcuni cittadini si sono visti addebitare una commissione extra di 1,50 euro per il pagamento elettronico.

A denunciare l’accaduto è stato un utente che, dopo aver effettuato gli esami, ha scoperto con sorpresa che il POS applicava un costo aggiuntivo per l’utilizzo della carta di debito. Una situazione che ha sollevato numerose perplessità e lamentele, soprattutto perché si tratta di una struttura pubblica e di un servizio sanitario essenziale. Secondo quanto trapelato, la causa sarebbe un recente cambio nella convenzione bancaria che gestisce i terminali e che prevede la commissione per l’operazione bancomat. Una cifra apparentemente modesta, ma che ha generato indignazione e una raffica di segnalazioni.

In sostanza, l’Asp non si accolla le commissioni, che vengono scaricate direttamente sugli utenti. La banca, naturalmente, trattiene la quota per ogni operazione, a prescindere dalla volontà del cittadino, che si ritrova costretto a pagare un extra per usufruire di uno strumento che, in teoria, dovrebbe essere incentivato. Ma come è possibile che una fattispecie del genere che per un provato rappresenterebbe un fatto illecito da multare è invece permesso nella pubblica amministrazione? Una scelta che appare anacronistica e penalizzante, soprattutto in un momento storico in cui l’Italia spinge con forza sull’uso della moneta elettronica. “E ci dobbiamo piangere noi cittadini”, è il commento amaro di chi si sente ancora una volta ignorato dalle istituzioni. Perché dover pagare di più per un servizio essenziale, in un luogo pubblico, e senza alcun preavviso? Il problema solleva interrogativi importanti: è legittimo far ricadere sul cittadino il costo del servizio POS? È stata informata l’utenza in modo chiaro e trasparente? L’Asp si assumerà la responsabilità di questa decisione o scaricherà tutto sulla banca?

Nel frattempo, la rabbia monta. Perché la sanità pubblica, già messa alla prova da disservizi e carenze strutturali, oggi presenta un conto in più. E lo fa, paradossalmente, nel momento stesso in cui si parla di innovazione, digitalizzazione e accesso facilitato alle cure.

