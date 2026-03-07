Paga il B&B con carte di credito smarrite: denunciato un 23enne

Pagava con carte di credito intestate ad altre persone e per questo è stato denunciato. I carabinieri hanno denunciato un giovane di 23 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, accusato di aver utilizzato indebitamente carte di credito denunciate come smarrite.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe effettuato in più occasioni pagamenti utilizzando carte di credito e di debito appartenenti ad altre persone e segnalate dai legittimi titolari come smarrite.

Il sospetto pagamento in un B&B fa scattare le indagini

L’episodio che ha portato all’identificazione del giovane è avvenuto in una struttura ricettiva di Vittoria. I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione, arrivata dai colleghi di Ragusa, riguardante un pagamento sospetto per l’affitto di una camera in un B&B del territorio.

In quell’occasione il 23enne avrebbe saldato il soggiorno utilizzando una carta di credito risultata successivamente denunciata come smarrita dal legittimo proprietario.

Sequestrate diverse carte di credito e di debito

Avviate le verifiche per risalire all’autore del pagamento, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il giovane. Durante il controllo sono state trovate nella sua disponibilità diverse carte di credito e di debito.

Le carte sono state immediatamente sequestrate perché risultate tutte oggetto di denuncia di smarrimento da parte degli intestatari.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

Alla luce delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria, il 23enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

