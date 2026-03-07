In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
Paga il B&B con carte di credito smarrite: denunciato un 23enne
07 Mar 2026 09:19
Pagava con carte di credito intestate ad altre persone e per questo è stato denunciato. I carabinieri hanno denunciato un giovane di 23 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, accusato di aver utilizzato indebitamente carte di credito denunciate come smarrite.
Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe effettuato in più occasioni pagamenti utilizzando carte di credito e di debito appartenenti ad altre persone e segnalate dai legittimi titolari come smarrite.
Il sospetto pagamento in un B&B fa scattare le indagini
L’episodio che ha portato all’identificazione del giovane è avvenuto in una struttura ricettiva di Vittoria. I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione, arrivata dai colleghi di Ragusa, riguardante un pagamento sospetto per l’affitto di una camera in un B&B del territorio.
In quell’occasione il 23enne avrebbe saldato il soggiorno utilizzando una carta di credito risultata successivamente denunciata come smarrita dal legittimo proprietario.
Sequestrate diverse carte di credito e di debito
Avviate le verifiche per risalire all’autore del pagamento, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il giovane. Durante il controllo sono state trovate nella sua disponibilità diverse carte di credito e di debito.
Le carte sono state immediatamente sequestrate perché risultate tutte oggetto di denuncia di smarrimento da parte degli intestatari.
Denuncia all’Autorità Giudiziaria
Alla luce delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria, il 23enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
