Pace fatta in Forza Italia a Scicli. Sabrina Micarelli ritorna nella maggioranza consiliare

Un annetto appena di distacco dall’attuale amministrazione del sindaco Mario Marino dopo l’ufficializzazione, nella primavera scorsa, di lasciare la lista civica del primo cittadino in cui era stata eletta ed “accasarsi” in Forza Italia. Un ingresso che l’ha portata a dichiararsi in opposizione al sindaco Marino pur assicurando il suo impegno, la sua lettura ed il suo voto a tutti quei documenti portati in aula dall’Amministrazione per il bene della collettività locale. Sabrina Micarelli è stata la prima consigliera approdata in Forza Italia e nell’aprile scorso è stata nominata coordinatrice provinciale di Azzurro Donna di Forza Italia. A seguire il gruppo consiliare è aumentato in numero con l’ingresso di Enzo Giannone, attuale assessore ai lavori pubblici e figura storica vicina al parlamentare nazionale Nino Minardo, e di Giuseppe Arrabito. Un po’ di “maretta” negli ultimi tempi in Forza Italia c’è stata, a dire il vero, ma oggi si volta pagina e lo fa la stessa consigliera Micarelli mentre è atteso l’ingresso – che da più parti viene dato per certo e prossimo a venire – di Giuseppe Riela il nuovo consigliere che andrà a sedersi in aula al posto della dimissionaria Stefania Muriana. “Desidero comunicare ufficialmente il mio cambio di collocazione all’interno del Consiglio comunale, passando tra gli scanni della maggioranza. Una scelta maturata con senso di responsabilità e con l’obiettivo di contribuire alla piena compattezza del gruppo consiliare di Forza Italia – sono le parole della consigliera comunale Sabrina Micarelli – una decisione nasce dal profondo rispetto per la fiducia e la stima che mi sono state accordate dal segretario provinciale, Giancarlo Cugnata e, in modo particolare, dal segretario comunale Guglielmo Cartia, punti di riferimento costanti nel percorso di crescita del partito a Scicli. Con loro, insieme alla segreteria cittadina e al gruppo di amici che hanno condiviso questo progetto, ho avuto l’onore di riportare Forza Italia nella vita politica della nostra comunità. In un momento in cui molti esitavano e nessuno avrebbe rischiato, sono stata la seconda consigliera in provincia – e la prima a Scicli – ad aderire a Forza Italia. Una scelta convinta, fondata sulla condivisione dei principi che ispirano il partito e sulla consapevolezza della forza governativa che solo i partiti possono esprimere. Ho compreso sin da subito, senza alcuna sollecitazione esterna, i limiti e il fallimento del civismo privo di una solida cultura politica e di una visione strutturata per la città. Ci tengo a precisare – conclude Sabrina Micarelli – che la mia visione nei confronti dell’amministrazione non cambierà: resterà critica, obiettiva e sempre orientata alla valutazione dei fatti. Il mio voto in Consiglio comunale sarà guidato esclusivamente dall’interesse della città e dei cittadini. Le proposte che continuerò a portare avanti saranno rivolte al bene comune, frutto di istanze collettive e mai espressione di logiche clientelari o di personalismi che non appartengono al mio modo di intendere la politica”.





