Ottimi risultati anche a Catania per i giovani atleti del circolo velico Kaucana

Il Circolo Velico Kaucana continua a raccogliere successi nei campi di regata, con la recente vittoria della squadra Laser durante una gara a Catania. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche del fine settimana, caratterizzate da venti forti e freddi, i partecipanti hanno affrontato le sfide con determinazione.

Il forte vento di tramontana ha ostacolato le attività il sabato, ma nella giornata successiva il comitato di regata è riuscito a dare il via alle prove. Nonostante le difficoltà, durante la prima prova i membri del Circolo Velico Kaucana si sono distinti, con Paolo Salvo che si è aggiudicato il primo posto. Il vento, tuttavia, ha causato un’interruzione che ha impedito lo svolgimento della terza prova.

Nonostante ciò, Paolo Salvo ha conquistato il primo posto assoluto e U16, seguito da Gianmarco Livoti al secondo posto e Gilda Nasti al terzo. Entrambi Livoti e Nasti, affiliati al Nic Catania, fanno parte del gruppo di atleti allenati dal coach partenopeo Giovanni Magliulo presso il Circolo Velico Kaucana.

Il Circolo Velico Kaucana è pervaso da un clima di grande soddisfazione e festa per questo risultato straordinario, con i colori del club che dominano il podio. Questo successo si aggiunge a una stagione sportiva già positiva, caratterizzata da vittorie sia nella categoria Optimist che Laser. Gli atleti, lo staff tecnico e il direttivo mantengono un’impeccabile dedizione e sono concentrati su futuri obiettivi. L’evento più importante in arrivo è la prima tappa dell’Italia Cup 2024 della classe Ilca, ospitata dal Circolo Velico Kaucana nel mese di febbraio. Nel frattempo, ci si prepara per il raduno tecnico zonale della stessa classe, in programma a dicembre presso il porto turistico di Marina di Ragusa.