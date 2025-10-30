Ottima prova degli atleti della Ispica Runnig alle prove di Riposto, nel Catanese

Due le prove, la XIII° edizione della Blu Jonio Half Marathon e la 1ª edizione del Trofeo della Contea. Nella prima, la mezza maratona di Sicilia competizione nazionale di livello Bronze, su un percorso di 21 chilometri la ASD Ispica Running si è presentata con Gianni Barrotta (SM50), che ha chiuso la gara con un ottimo tempo di 1h40’55”, e Andrea Leonardi (SM45) giunto al traguardo nel tempo di 1h53’40”.

Nel Trofeo della Contea, prima edizione di questa nuova competizione sul percorso di dieci chilometri, i migliori tempi tra i rappresentanti della società Ispica Runnig sono stati realizzati da

Ignazio D’Andrea (SM50) con 53’04”, Salvatore Cormaci (SM65) con il tempo di 58’10” e Carlo Peluso (SM50) con 59’20” e Rosario Molino (SM55) con 1h 08’07”.

Al rientro ad Ispica la società ha commentato la bontà delle prestazioni: “ancora una volta gli atleti master dell’ASD Ispica Running hanno dimostrato come agonismo e divertimento possano convivere, portando in gara la passione e lo spirito di squadra che contraddistinguono la società”.

Altre gare previste a novembre: il 9 novembre saranno ad Avola per la Lumia Half Marathon e poi al Trail degli Iblei di Monterosso Almo.

