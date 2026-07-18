Quanti sono i debiti del comune di Vittoria: la presidente Cannata accelera i lavori della commissione

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Un check up per verificare lo stato di salute del comune di Vittoria. O meglio, della situazione finanziaria dell’ente per verificare a quanto ammontano i debiti del comune.

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori della commissione consiliare d’indagine costituita all’interno del consiglio comunale di Vittoria. La commissione, presieduta dalla consigliera Monia Cannata, di Fratelli d’Italia, dovrà accertare quale è la situazione reale dei conti del comune e soprattutto a quanto ammonta l’indebitamento e il cosiddetto “contezioso”, cioè quella parte di debiti il cui ammontare ad oggi non è stato ancora definito, o è comunque oggetto di una controversia giudiziaria tra il comune e le aziende o enti creditori.

Secondo i consiglieri di minoranza l’indebitamento del comune di Vittoria è molto alto e anche le somme oggetto di contenzioso giudiziario vanno ben oltre ciò che è stato documentato in aula. Per ciascuno di essi, a seconda delle diverse situazioni o stato del giudizio, il comune deve stabilire la percentuale di rischio di soccombenza e, sulla base di questo, appostare delle somme corrispondenti nel “Fondo per il contenzioso”. La commissione dovrà verificare se le somme appostate nel “fondo contenzioso” sono corrette e se l’indebitamento del comune è quello presentato in aula o se esso è superiore rispetto a quanto presentato in aula.

La commissione è composta da tutti i capigruppo consiliari. Finora però solo una parte dei consiglieri comunali è stata presente e tra gli assenti spiccano proprio i consiglieri della ex maggioranza.

La commissione dovrebbe espletare il suo compito entro 90 giorni. Ma la presidente Monia Cannata sta cercando di accelerare i tempi e di espletare il suo compito più rapidamente, prima della pausa estiva. Si attende nel frattempo l’insediamento del commissario ad acta per il bilancio, Francesco Riela, nominato dalla Regione dopo la mancata approvazione del rendiconto 2025. Il rendiconto è stato respinto proprio perchè alcuni consiglieri hanno sollevato dubbi e chiesto chiarimenti sulla reale consistenza dell’indebitamento. La commissione è stata costituita proprio per accertare tutto questo. La commissione ha 90 giorni di tempo per espletare il suo mandato, ma la presidente Cannata sta cercando di accelerare i tempi. Ma nulla è emerso sullo stato dei lavori. Si potranno conoscere le risultanze solo allorchè queste saranno esaminate dal consiglio comunale.

Il lavoro della commissione procederà in parallelo a quello del commissario Riela, che è stato nominato, ma non si è ancora insediato. Anche la relazione della commissione, qualora venisse completata e approvata in tempi brevi, potrebbe essere messa a disposizione del commissario che, su incarico della Regione, dovrà verificare lo stato delle finanze dell’ente al 31 dicembre 2025.

È probabile che possa anche incontrare il commissario ad acta Riela, allorchè questi si sarà insediato a Palazzo Iacono. Nelle prossime settimane, più probabilmente dopo la pausa estiva, potranno emergere i dati reali riguardanti la situazione finanziaria dell’ente e soprattutto il tasso di indebitamento.

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