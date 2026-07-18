Cava d’Aliga rifiuti e incendi: la denuncia che da quattro anni cade nel vuoto

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A Cava d’Aliga, una delle località balneari più suggestive della Sicilia sud-orientale, torna al centro dell’attenzione il problema del degrado ambientale. Cumuli di rifiuti abbandonati e il rischio incendi continuano a rappresentare una ferita aperta per un territorio di grande valore paesaggistico.

La collega Sofia Catalano, da quattro anni, ripropone attraverso un video una denuncia che racconta una situazione insostenibile: immondizia di ogni genere lasciata in aree frequentate da residenti e villeggianti, con conseguenze non solo sul decoro ma anche sulla sicurezza ambientale. Nonostante la presenza dei cartelli, infatti, nulla è cambiato.

Il messaggio rilanciato su Instagram punta i riflettori su un problema che, secondo la denuncia, non avrebbe ancora trovato una soluzione definitiva. Una situazione resa ancora più preoccupante dalla frequenza degli incendi che negli ultimi anni hanno interessato la zona di Cava d’Aliga e del territorio circostante.

Per vedere il video e il post originale clicca qui: Instagram

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