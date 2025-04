Ossa rotte e danni al pronto soccorso. Obbligo di firma per la 25enne di Santa Croce

È comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Ragusa, Gaetano Di Martino, la 25enne incensurata – assistita dal suo legale, l’avvocato Gaetano Veninata – che nella notte tra sabato e domenica, in stato di alterazione psicofisica ha aggredito il personale sanitario del pronto soccorso di Vittoria, causando lesioni personali con una prognosi di 20 giorni a un carabiniere intervenuto (per lui trauma facciale e rottura delle ossa nasali), 6 giorni di prognosi per l’infermiera che si trovava al triage e danneggiato una tastiera e uno schermo di un computer del Pronto soccorso.

La donna era arrivata all’ospedale di Vittoria per un dolore a un braccio. Dopo il triage le era stato assegnato un codice bianco, nessuna urgenza. Dopo qualche ora di attesa la donna era andata in escandescenze, fino ad arrivare alla violenza. Arrestata, è stata posta ai domiciliari in attesa della convalida che si è tenuta stamani. L’arresto è stato convalidato e i domiciliari sono stati sostituiti con la misura dell’obbligo di firma quotidiano alla pg – come richiesto dalla procura – presso la caserma dei carabinieri di Santa Croce dove risiede. La donna ha ammesso i fatti, ha detto di essersi resa conto della gravità di quando commesso e ha chiesto scusa.

