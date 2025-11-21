Orto sociale e serra didattica: così gli alunni di Modica conquistano la Bandiera Verde

Un traguardo che parla di educazione, visione e futuro. È con queste parole che Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia del Comune di Modica, ha introdotto la cerimonia di consegna della Bandiera EcoSchool al plesso Piano Ceci dell’Istituto Santa Marta-Ciaceri, un riconoscimento internazionale che premia l’impegno delle scuole nel campo dell’educazione ambientale.

Un percorso virtuoso: tre scuole modicane ottengono la Bandiera Verde

Modica firma una nuova pagina della propria storia educativa: tre scuole della città hanno già ottenuto l’ambito riconoscimento EcoSchool – Santa Marta-Ciaceri, Giacomo Albo e Raffaele Poidomani – mentre altre sono in fase avanzata nel percorso.

Un risultato che non arriva per caso: l’Assessorato all’Ecologia, tramite l’Ufficio Ecologia, ha messo in campo una vera regia cittadina, guidando passo dopo passo ogni istituto lungo il programma internazionale EcoSchool, composto da sette fasi obbligatorie che culminano nella prestigiosa Bandiera Verde.

La cerimonia al plesso Piano Ceci ha trasformato una mattina qualunque in un momento di festa e consapevolezza. I bambini, veri protagonisti dell’evento, si sono esibiti in canti, coreografie, piccoli spettacoli dedicati all’ambiente e persino in un sorprendente TG Green realizzato interamente da loro.

La scuola ha conquistato la Bandiera EcoSchool grazie a un progetto solido, fondato su attività concrete: un orto sociale curato dagli alunni, una serra didattica attiva da tempo, strumenti reali attraverso cui i bambini sperimentano ogni giorno il valore del rispetto della natura.

Cannizzaro ha consegnato personalmente la bandiera alla dirigente scolastica, che insieme agli studenti l’ha issata nel cortile della scuola. Presenti anche gli assessori Piero Armenia e Concetta Spadaro, invitati a condividere un momento che unisce festa e impegno civico.

La città di Modica, con un percorso condiviso che coinvolge amministrazione, scuole e famiglie, lancia un messaggio forte: la sostenibilità è un valore che si costruisce giorno dopo giorno e che trova nei bambini i suoi primi ambasciatori.

“Modica ha dato un segnale chiaro: la sostenibilità vive e cresce nelle nostre scuole, nei nostri bambini, nella nostra comunità”, ha concluso Cannizzaro.

