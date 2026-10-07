Ore d’ansia a Pozzallo, scomparsa Katia Scarso: appello urgente per ritrovarla

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Ore di apprensione a Pozzallo per la scomparsa di Katia Scarso, 50 anni, della quale non si hanno più notizie dalle 13 di oggi, 7 ottobre.

Diffuso un appello chiedendo la massima collaborazione possibile per raccogliere informazioni utili alle ricerche.

Secondo quanto riportato nell’avviso diffuso in queste ore, Katia sarebbe scomparsa nella zona centrale di Pozzallo.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloni neri e scarpe nere. È alta circa 1 metro e 62, ha capelli castani e ricci, che porta solitamente legati, e presenta un tatuaggio sull’avambraccio.

La famiglia chiede di condividere l’appello soprattutto a Pozzallo, Modica, Ispica, Rosolini e nei territori limitrofi, nella speranza che qualcuno possa averla vista o possa fornire un’indicazione utile.

Per qualsiasi avvistamento o informazione è stato diffuso il numero 334 764 7977.

Anche una segnalazione apparentemente poco significativa potrebbe rivelarsi importante. Chiunque abbia visto Katia nelle ultime ore o disponga di elementi utili è invitato a contattare immediatamente la famiglia o le forze dell’ordine.

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