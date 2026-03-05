Ordigno della Seconda Guerra mondiale ritrovato sulla spiaggia “La Scogliera” di Scoglitti

Un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri su una spiaggia del litorale di Scoglitti. La bomba, della lunghezza di quasi mezzo metro, è stata rinvenuta nella spiaggia della Riviera Lanterna, nella zona conosciuta come “La Scogliera”, all’altezza di via Monte Pellegrino. È stata avvistata da un passante.

Sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera (Locamare di Scoglitti), la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile. Il sindaco Francesco Aiello ha firmato un’ordinanza per il divieto di avvicinarsi alla zona, che è già stata transennata. Nelle prossime ore gli artificieri dovranno decidere se e come rimuovere e trasportare l’ordigno o se farlo brillare nella zona. Secondo una prima ipotesi, la bomba potrebbe essersi trovata in mare, non lontano dal litorale e potrebbe essere stata rimossa dai fondali durante i giorni di tempesta.

La spiaggia di Scoglitti – e in particolare quella zona in direzione di Gela – sono state teatro di numerosi bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. In quella zona è avvenuto anche lo “sbarco degli alleati” (truppe statunitensi e britanniche) nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943. Scoglitti, insieme a Gela, Siracusa e Licata, fu uno dei luoghi prescelti dagli Alleati per l’approdo delle truppe che poi via via risalirono velocemente la penisola.

Foto: Gianni De Gennero

