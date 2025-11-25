Operazione della DDA di Catania: 14 arresti e un milione di euro di droga sequestrata. I NOMI

Ben 14 persone accusate di associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti fra Comiso e Vittoria. Nella mattinata odierna, su disposizione della DDA di Catania, personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Compagnia Carabinieri di Vittoria ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 14 persone.

Secondo l’impostazione accusatoria, una delle due organizzazioni era promossa e diretta da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto, mentre l’altra era guidata da Giuseppe Russo. L’indagine, complessa e articolata, ha permesso di ricostruire il modus operandi dei sodalizi, dalla fornitura delle sostanze fino alla vendita al dettaglio.

Uno degli indagati, Emanuele Lauretta, originario di Gela e fornitore stabile dei gruppi criminali, si era trasferito a Comiso diventando il punto di riferimento per l’approvvigionamento della droga proveniente da Catania e altre località siciliane. Sono stati individuati anche nascondigli utilizzati per occultare la sostanza stupefacente, tra cui un casolare in aperta campagna a Vittoria, usato come deposito e stoccaggio.

L’attività investigativa ha documentato circa 1.000.000 di euro di movimentazioni legate allo spaccio, con migliaia di cessioni di cocaina, hashish e marijuana e l’identificazione di circa 200 acquirenti. Un’indagata è stata inoltre segnalata per il riciclaggio di 100.000 euro in contanti.

Tre provvedimenti cautelari sono stati notificati a soggetti già detenuti, mentre un indagato si è reso irreperibile. Al termine dell’operazione, gli arrestati sono stati condotti presso diverse case circondariali del distretto, e nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati significativi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Elenco degli arrestati:

LAURETTA Emanuele, classe 1978

RUSSO Giuseppe, classe 1975

TASCA Orazio, classe 1974

FIORE Gioacchino, classe 1976

BELGACEM Hedi, classe 1988

BUZZONE Massimiliano, classe 1978

TUMMINO Emanuela, classe 1991

GILIBERTO Francesco, classe 1982

RUSSO Santino, classe 1985

CUTRONA Giuseppe, classe 1993

CUTRONA Giovanni, classe 1967

DI STEFANO Gaetano, classe 1996

TUMMINO Giovanni Stefano, classe 1987

