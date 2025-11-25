L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Operazione della DDA di Catania: 14 arresti e un milione di euro di droga sequestrata. I NOMI
25 Nov 2025 11:52
Ben 14 persone accusate di associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti fra Comiso e Vittoria. Nella mattinata odierna, su disposizione della DDA di Catania, personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Compagnia Carabinieri di Vittoria ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 14 persone.
Secondo l’impostazione accusatoria, una delle due organizzazioni era promossa e diretta da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto, mentre l’altra era guidata da Giuseppe Russo. L’indagine, complessa e articolata, ha permesso di ricostruire il modus operandi dei sodalizi, dalla fornitura delle sostanze fino alla vendita al dettaglio.
Uno degli indagati, Emanuele Lauretta, originario di Gela e fornitore stabile dei gruppi criminali, si era trasferito a Comiso diventando il punto di riferimento per l’approvvigionamento della droga proveniente da Catania e altre località siciliane. Sono stati individuati anche nascondigli utilizzati per occultare la sostanza stupefacente, tra cui un casolare in aperta campagna a Vittoria, usato come deposito e stoccaggio.
L’attività investigativa ha documentato circa 1.000.000 di euro di movimentazioni legate allo spaccio, con migliaia di cessioni di cocaina, hashish e marijuana e l’identificazione di circa 200 acquirenti. Un’indagata è stata inoltre segnalata per il riciclaggio di 100.000 euro in contanti.
Tre provvedimenti cautelari sono stati notificati a soggetti già detenuti, mentre un indagato si è reso irreperibile. Al termine dell’operazione, gli arrestati sono stati condotti presso diverse case circondariali del distretto, e nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati significativi quantitativi di sostanze stupefacenti.
Elenco degli arrestati:
- LAURETTA Emanuele, classe 1978
- RUSSO Giuseppe, classe 1975
- TASCA Orazio, classe 1974
- FIORE Gioacchino, classe 1976
- BELGACEM Hedi, classe 1988
- BUZZONE Massimiliano, classe 1978
- TUMMINO Emanuela, classe 1991
- GILIBERTO Francesco, classe 1982
- RUSSO Santino, classe 1985
- CUTRONA Giuseppe, classe 1993
- CUTRONA Giovanni, classe 1967
- DI STEFANO Gaetano, classe 1996
- TUMMINO Giovanni Stefano, classe 1987
