Operazione antidroga “Drug parking”: no al carcere ma arresti domiciliari per tre indagati

Il Tribunale del Riesame dispone gli arresti domiciliari al posto del carcere per tre dei 9 indagati, arrestati nell’ambito dell’operazione antidroga “Drug parking”, condotta dalla direzione distrettuale antimafia; una delle due donne coinvolte, la decima indagata, era già ai domiciliari. I nuovi provvedimenti riguardano una donna, M.P. di 39 anni, e due uomini, G.D. 38 anni e O.C. 41 anni, i primi due difesi dall’avvocato Matteo Anzalone del Foro di Ragusa e l’ultimo difeso dall’avvocato Flavio Sinatra del Foro di Gela.

Resta confermato il reato associativo per tutto il gruppo. Nel corso delle indagini avviate a dicembre 2023 e svolte dalla Squadra Mobile di Ragusa con il coordinamento della dda sarebbe stato scoperto un giro di droga da 2 milioni di euro, gestito dal gruppo. Sarebbe stato un cinquantenne residente a Comiso, chiamato “il professore”, il promotore dell’organizzazione criminale e il punto di riferimento per tenere i rapporti con i fornitori.

Nell’inchiesta sono coinvolte due famiglie (un nucleo di 6 persone e due fratelli), tutte di Vittoria – hanno tra i 24 e i 61 anni – , e altri due soggetti originari di Gela, 41 e 28 anni. Il gruppo si sarebbe rifornito di droga in Calabria, sostanze stupefacenti che poi venivano consegnate in luoghi “insospettabili”; dai parcheggi dei centri commerciali, a periferie non troppo isolate per non dare nell’occhio. Da qui il nome dell’operazione, “drug parking”.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati anche 16 chili di cocaina, custodita in luoghi che sono stati definiti “nella disponibilità degli indagati”: abitazioni private, un autolavaggio e un magazzino ortofrutticolo. Gli altri arrestati si trovano nelle carceri di Ragusa, Catania e Siracusa e il collegio difensivo è costituito dagli avvocati gli Daniele Scrofani, Enrico Cultrone, Matteo Anzalone, Francesco Antille, Flavio Sinatra e Filippo Spina del Foro di Ragusa, Catania e Gela.

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