BAPS chiude bilancio con utile da 41,6 milioni e dividendi soci per 15 milioni

RAGUSA – Utile netto oltre i 41 milioni di euro, distribuzione complessiva di 15 milioni tra dividendi ordinari e straordinari, rinnovo degli organi sociali e continuità ai vertici aziendali. L’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Banca Agricola Popolare di Sicilia, riunita oggi a Ragusa in seconda convocazione, ha approvato il bilancio 2025 e definito la governance per il triennio 2026-2028.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata la partecipazione del 24% degli aventi diritto, dato che conferma il forte legame tra l’istituto e la base sociale.

Il bilancio d’esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto pari a 41.660.774,07 euro. L’assemblea ha approvato la destinazione dell’utile con il 10% a riserva legale, pari a 4.166.077,41 euro, il 10% a riserva statutaria per altri 4.166.077,41 euro, 10 milioni di euro ai titolari di azioni ordinarie come dividendo e il residuo di 23.328.619,25 euro ad altre riserve distribuibili.

Il dividendo ordinario sarà corrisposto in due tranche: una prima quota da 3 milioni di euro con stacco il 28 aprile 2026 e pagamento il 30 aprile; una seconda da 7 milioni con stacco il 16 dicembre e pagamento il 18 dicembre 2026. A ciò si aggiunge la distribuzione straordinaria di riserve disponibili, che porta il totale complessivo riconosciuto ai soci a 15 milioni di euro.

Tra le delibere approvate anche l’autorizzazione al Consiglio di amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e la conferma della formula già adottata dal 2018 al 2025 per la determinazione del valore di rimborso delle azioni nei casi di scioglimento del rapporto sociale.

Rinnovato il Consiglio di amministrazione, che resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Ne fanno parte Arturo Schininà, Saverio Continella, Paolo Bonaccorso, Gaetano Cartia, Gaetana Iacono, Antonella Leggio, Fabrizio Loiacono, Raimondo Maggiore, Aurelio Mirone, Adriana Puglisi, Eleonora Riva Sanseverino, Giorgio Sangiorgio e Alessia Tricomi.

Nella prima riunione successiva all’assemblea il Cda ha eletto Arturo Schininà presidente e Antonella Leggio vicepresidente, indicando Saverio Continella quale amministratore delegato.

Rinnovato anche il Collegio sindacale: Anna Genovese è stata nominata presidente e sindaco effettivo, con Carmelo Frasca e Massimo Conigliaro sindaci effettivi. Supplenti Paolo Battaglia e Maria Ausilia Scapellato.

“La partecipazione del 24% rappresenta un segnale fortissimo di apprezzamento”, ha dichiarato Schininà. Continella ha parlato di risultati che “confermano resilienza e capacità reddituale della banca”.

Fondata nel 1889, BAPS è la maggiore banca indipendente siciliana: conta oltre 28 mila soci e azionisti, più di 800 dipendenti e 105 filiali, comprese Roma e Milano.

© Riproduzione riservata