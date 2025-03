Operatori ecologici della IGM di Modica allo stremo: proclamato sciopero per il 20 marzo

Le Organizzazioni Sindacali provinciali di Ragusa tornano a denunciare una situazione ormai insostenibile per i lavoratori del cantiere di Modica della ditta IGM, che da oltre un anno e mezzo subiscono gravi ritardi nel pagamento degli stipendi.

Ad oggi, gli operatori ecologici attendono ancora il saldo del 50% dello stipendio di dicembre 2024, l’intero stipendio di gennaio 2025 e a breve, anche quello di febbraio 2025.

Un quadro allarmante che si somma ai ritardi accumulati nei mesi scorsi e che sta mettendo in seria difficoltà le famiglie dei lavoratori.

Assemblea il 12 marzo e sciopero il 20 marzo

Di fronte alla mancata regolarizzazione delle spettanze, le OO.SS. chiedono all’IGM di saldare immediatamente gli arretrati. In assenza di risposte concrete, è stata indetta per mercoledì 12 marzo 2025 un’assemblea retribuita di due ore per ogni fine turno di lavoro.

Se la situazione non verrà risolta, si arriverà allo sciopero dell’intera giornata di giovedì 20 marzo 2025, nel rispetto della normativa vigente. Lo sciopero coinvolgerà tutti i lavoratori dell’azienda, garantendo comunque le prestazioni indispensabili. Le sigle sindacali ribadiscono la necessità di un intervento immediato da parte della ditta per garantire diritti e dignità ai lavoratori. La vertenza resta aperta e pronta a nuove mobilitazioni se non verranno trovate soluzioni tempestive.

