Omicidio a Vittoria: Dolhoniuc resta in carcere

Resta in carcere Dumitru Dolhoniuc, rumeno 45enne, che il 20 marzo avrebbe ucciso il connazionale Vasile Romasc 43 anni, al culmine di una lite per futili motivi. L’uomo, si era costituito ai carabinieri e si era recato, assieme alle forze dell’ordine, nella casa di via delle Ninfe a Scoglitti, dove è stato appunto ritrovato il il corpo senza vita di Romasc.

IL GIP HA CONFERMATO LA CUSTODIA IN CARCERE

Dumitru Dolhoniuc – che era stato sottoposto a fermo dal pm Marco Rota, ed era stato trasferito in carcere -, accompagnato dal suo avvocato, Vincenzo Mallia, stamattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, Andrea Reale che ha confermato la custodia in carcere.

Dolhoniuc ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere, ed ha quindi fornito la sua versione dei fatti rispondendo alle domande. Conclusa l’udienza di convalida, alle 13 è stato conferito l’incarico per l’esame autoptico sul corpo di Vasile Romasc; la Procura ha nominato il medico legale Giuseppe Algieri, che aveva effettuato l’ispezione cadaverica, mentre la difesa di Dolhoniuc si avvarrà della consulenza tecnica di Giuseppe Iuvara.