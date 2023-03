Omicidio a Scoglitti: venerdì convalida fermo reo confesso

E’stata fissata per venerdi’ 24 marzo alle 9, davanti al Gip Andrea Reale, la convalida del fermo di Dumitru Dolhoniuc, rumeno 45enne, che il 20 marzo avrebbe ucciso il connazionale Vasile Romasc 43 anni. Nel pomeriggio sempre di venerdi’ 24 marzo verra’ anche conferito l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo della vittima che puntera’ a stabilire con certezza le cause della morte di Romasc.

I fatti sono accaduti in una abitazione di via della Ninfa a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano. Dolhoniuc, che e’ assistito dall’avvocato Vincenzo Mallia e che ora si trova in carcere a Ragusa, si era costituito ai carabinieri nella stessa serata, riferendo di avere colpito il connazionale al culmine di una lite. Nella casa, che era abitata da cinque persone, tutte di nazionalita’ rumena, sarebbe scoppiato un litigio tra Dolhoniuc e Romasc che in base agli elementi raccolti dai carabinieri, avrebbe avuto origine da motivi legati alle faccende domestiche e all’approvvigionamento di beni alimentari.

Era stato lo stesso Dolhoniuc a riferire, ai carabinieri della compagnia di Vittoria e del Nucleo investigativo di Ragusa, di avere aggredito la vittima con violenti e ripetuti colpi, a mani nude, alla testa e al corpo per un contrasto relativo alla gestione delle faccende domestiche. I coinquilini sostanzialmente avevano confermato quanto detto dall’uomo. Alla luce degli elementi raccolti, il Pm Marco Rota che si era recato sul posto, aveva disposto il fermo di indiziato di delitto. Nel corso dell’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Giuseppe Algieri, erano stati evidenziati piu’ segni di violenza compatibili con le lesioni inferte dall’aggressore. La salma attualmente si trova all’obitorio del cimitero comunale di Vittoria.