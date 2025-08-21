«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Ombrelloni per “prenotare” la spiaggia il giorno dopo: la Capitaneria ne sequestra circa 200 fra Donnalucata e Aziz
21 Ago 2025 10:04
Un’operazione a sorpresa della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha interessato nelle ultime ore il litorale sciclitano, da Donnalucata fino al lido Aziz, in contrada Pezza Filippa.
Sequestri di imbarcazioni e attrezzature da spiaggia
Gli uomini della Capitaneria hanno proceduto al sequestro di cinque imbarcazioni lasciate lungo la riva, oltre a circa 200 ombrelloni e numerose sedie sdraio. Questi oggetti erano stati piazzati durante la notte dai villeggianti e dai proprietari delle imbarcazioni, per “prenotare” il proprio posto su una spiaggia libera il giorno dopo.
Impatto e sicurezza lungo il litorale sciclitano
L’operazione rientra nei controlli stagionali volti a garantire la sicurezza e la regolarità lungo le coste, tutelando sia i bagnanti sia l’ecosistema marino.
E’ importante, com’è stato sottolineato più volte, che cittadini e turisti rispettino le normative sul posizionamento di ombrelloni e imbarcazioni lungo la riva, ricordando che le spiagge sono beni comuni da fruire in sicurezza per tutti.
Foto: repertorio
