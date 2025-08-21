Ombrelloni per “prenotare” la spiaggia il giorno dopo: la Capitaneria ne sequestra circa 200 fra Donnalucata e Aziz

Un’operazione a sorpresa della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha interessato nelle ultime ore il litorale sciclitano, da Donnalucata fino al lido Aziz, in contrada Pezza Filippa.

Sequestri di imbarcazioni e attrezzature da spiaggia

Gli uomini della Capitaneria hanno proceduto al sequestro di cinque imbarcazioni lasciate lungo la riva, oltre a circa 200 ombrelloni e numerose sedie sdraio. Questi oggetti erano stati piazzati durante la notte dai villeggianti e dai proprietari delle imbarcazioni, per “prenotare” il proprio posto su una spiaggia libera il giorno dopo.

Impatto e sicurezza lungo il litorale sciclitano

L’operazione rientra nei controlli stagionali volti a garantire la sicurezza e la regolarità lungo le coste, tutelando sia i bagnanti sia l’ecosistema marino.

E’ importante, com’è stato sottolineato più volte, che cittadini e turisti rispettino le normative sul posizionamento di ombrelloni e imbarcazioni lungo la riva, ricordando che le spiagge sono beni comuni da fruire in sicurezza per tutti.

