Oltre 150 ragazze in campo: Ragusa Volley e CSI Ragusa lanciano il Torneo di Pasqua 2026

Due settimane di sport, entusiasmo e condivisione. Torna anche quest’anno il tradizionale “Torneo di Pasqua”, organizzato dal Ragusa Volley in collaborazione con il CSI Ragusa, un appuntamento ormai atteso da atlete e famiglie.

La manifestazione si svolgerà dal 16 marzo al 3 aprile e coinvolgerà oltre 150 ragazze della società ragusana, che avranno la possibilità di vivere giornate intense all’insegna dello sport e del divertimento.

Il torneo prevede tre gironi, ciascuno composto da quattro squadre, e sarà arricchito anche da giornate dedicate al minivolley, pensate per coinvolgere le atlete più giovani e promuovere la pallavolo tra le nuove generazioni.

«È stato un grande impegno per la società – spiega il coach e direttore tecnico Paola Messina – ma grazie alla fattiva collaborazione con il CSI Ragusa, che da oltre quattro anni ci sostiene e supporta, siamo riusciti a organizzare un torneo ricco di momenti da vivere con entusiasmo e divertimento. L’aspetto che ci rende più orgogliosi è vedere scendere in campo oltre 150 ragazze della nostra società».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente Andrea Pugliese, che sottolinea il valore educativo dell’iniziativa.

«Un grande grazie al CSI e in particolare ad Antonella Caramia – afferma – che da diversi anni ci accompagnano in questa bellissima avventura. Vedere scendere tutte le nostre ragazze in campo per noi è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto è la conferma dell’impegno che, come società, abbiamo preso con le nostre atlete: un percorso che guarda all’aspetto formativo ed educativo senza tralasciare quello ludico e sociale».

Il presidente ha inoltre voluto ringraziare tutta la dirigenza del Ragusa Volley, che con passione e dedizione ha lavorato all’organizzazione dell’evento, mettendo in moto una macchina organizzativa complessa per garantire a tutte le atlete un’esperienza sportiva coinvolgente.

Il Torneo di Pasqua 2026 si conferma così non solo come un momento di competizione, ma soprattutto come un’occasione di crescita, socializzazione e promozione dei valori dello sport tra le giovani pallavoliste del territorio.

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