Oltre 100 stranieri controllati, due espulsi. Polizia intensifica presenza su territorio

Proseguono a pieno regime i controlli straordinari del territorio, attivati dalla Questura di Ragusa con la collaborazione dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le operazioni interforze, decise durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine e a garantire maggiore sicurezza per i cittadini.

Gli interventi si sono concentrati nelle aree del centro storico e della periferia di Ragusa, estendendosi anche a Ibla, Vittoria e Santa Croce Camerina, con un’azione di controllo capillare e mirata. Complessivamente sono state controllate 708 persone e 268 veicoli, con 10 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. L’attività operativa ha incluso la verifica della posizione amministrativa di circa 100 cittadini stranieri, con un esito che ha portato all’esecuzione di due provvedimenti di espulsione.

Grande attenzione è stata riservata anche agli esercizi commerciali, per garantire il rispetto delle normative amministrative e di sicurezza. Queste attività di monitoraggio, che proseguiranno nei prossimi giorni, riflettono l’impegno delle Forze dell’Ordine nel mantenere elevati livelli di controllo per la sicurezza e la legalità su tutto il territorio provinciale.

