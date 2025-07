Occhio alle auto in sosta nei pressi delle spiagge: iniziati i furti

Agili, camuffati da turisti e pronti ad agire mentre i proprietari tranquilli prendono il sole in spiaggia o vanno in acqua per il canonico bagno in mare. Iniziata dal parcheggio libero nei pressi della spiaggia di Costa di Carro la stagione dei furti in auto sul litorale sciclitano alle porte della frazione di Sampieri. Ignoti, ieri pomeriggio, hanno forzato lo sportello di un’autovettura portandosi via quello che c’era al suo interno: soldi, cellulare ed una cassetta con attrezzi.

Al danno dello sportello dell’auto si assomma il furto degli oggetti personali del proprietario che era in spiaggia per una domenica pomeriggio di relax. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno aumentato, con gli uomini in forza alla Compagnia di Modica, la loro presenza sul territorio con servizi mirati, volti a garantire la sicurezza sul territorio per cittadini, bagnanti e turisti. L’appello che si lancia a chi và in spiaggia è chiaro. Non lasciare nulla all’interno delle auto perchè c’è il forte rischio di trovarsi derubati degli oggetti personali. C’è anche chi si chiede: se sotto l’ombrellone non si può lasciare nulla perchè anche qui il rischio è notevole, se nelle auto vale lo stesso invito, allora dove tenere documenti, denaro ed oggetti personali quando si và in spiaggia? E’ veramente un enigma se i ladri, chi delinque senza scrupoli, circolano liberamente? Non certo per godersi il sole ed il mare ma per farsi…la giornata alla faccia di chi dopo una settimana di lavoro decide di andare in spiaggia.

