Obbigo di firma per il 23enne che tra le primizie coltivava marijuana

Convalidato l’arresto del 23enne di Vittoria fermato dai carabinieri perché nella sua azienda agricola di Acate sono state trovate, nel corso di un controllo, 11 piante di marijuana e circa 700 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in barattoli, oltre ad un bilancino di precisione. La perquisizione si è poi estesa anche nell’abitazione del giovane dove i militari hanno trovato altri 22 grammi di marijuana. Ieri il processo per direttissima. Su richiesta dal suo legale di fiducia, l’avvocato Matteo Anzalone, il giudice ha disposto per il 23enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione era stata condotta dai carabinieri della stazione di Acate congiuntamente al personale in servizio allo Squadrone eliportato dei carabinieri – Cacciatori di Sicilia, squadrone Falco 11.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata