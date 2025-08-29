La serra degli stupefacenti: carabinieri arrestano vittoriese con un “tesoro verde” in casa

Operazione antidroga dei Carabinieri della Stazione di Acate, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11, che ha portato alla luce una vera e propria coltivazione di marijuana nascosta all’interno di una serra agricola.

Il controllo è scattato nell’azienda agricola intestata a S.S., 21 anni, vittoriese, dove i militari hanno rinvenuto 664 grammi di marijuana già confezionata, 11 piantine e 7 semi della stessa sostanza. La droga era occultata in un’area adibita a deposito attrezzi.

Gli accertamenti effettuati

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del giovane, dove sono stati trovati ulteriori 22 grammi di marijuana.

Secondo i Carabinieri, quanto sequestrato non poteva essere destinato a uso esclusivamente personale, ma riconducibile a una probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le procedure di identificazione, S.S. è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, convalidato in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

