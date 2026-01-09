Nuovo giudice al Tribunale di Ragusa: si insedia il vittoriese Di Sano

Fabrizio Di Sano è un nuovo giudice della Sezione penale del Tribunale di Ragusa. Nato a Vittoria il 27 marzo 1990, Di Sano, magistrato ordinario proveniente dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stato destinato a Ragusa con decreto ministeriale pubblicato sul Bollettino ufficiale n.23 del 15 dic 2025 del Ministero della Giustizia. La cerimonia di immissione nell’esercizio delle funzioni, presso il Tribunale di Ragusa, è avvenuta ieri mattina davanti al presidente del Tribunale Paolo Pitarresi, affiancato dai giudici Vincenzo Ignaccolo e Ivano Infarinato (rispettivamente presidente della sezione penale e coordinatore della sezione gip), alla presenza del procuratore capo Francesco Puleio e della presidente dell’Ordine degli avvocati Emanuela Tumino. “La fama sua l’ha preceduta in questo Tribunale – ha detto il presidente Pitarresi nel messaggio di benvenuto -, in questi anni di servizio ha costruito l’immagine di un magistrato integerrimo, efficiente e pronto a compiere il suo dovere. Siamo sicuri che anche presso questo Tribunale, saprà svolgere al meglio le sue funzioni”. Il Procuratore capo Puleio che ha conosciuto Di Sano anche in campo sportivo ha sottolineato il parallelismo tra sport e vita; “Come in campo, sono certo che sarà determinato, deciso, non privo di grinta, attento ai suoi compiti e al ruolo chiamato a svolgere”. Il presidente di sezione Ignaccolo, si è associato al benvenuto dei colleghi, porgendo un caloroso saluto. “Nel volgere di 4 mesi la sezione penale del Tribunale ha vissuto in grossa sofferenza lavorativa – ha detto Ignaccolo -; abbiamo ottenuto il risultato del ricambio di un magistrato del calibro del dottor Reale (trasferito in Corte d’Appello ndr) con un collega le cui referenze non sono da meno o inferiori. A nome mio, di tutti i colleghi della sezione e del personale ausiliario, auguro un buon e proficuo lavoro” e ha concluso con “Ci impegneremo tutti per consentigli di esprimere al massimo e al meglio le sue capacità e potenzialità”. Benvenuto anche dal Consiglio dell’Ordine, in un clima di massima collaborazione, nel rispetto dei ruoli. “Mi auguro e spero di essere all’altezza – ha concluso il giudice Di Sano -, mi impegnerò al massimo in questa nuova funzione. L’esperienza a Barcellona Pozzo di Gotto è stata una esperienza più che gradevole e gradita, per i colleghi, per il Foro e sono convinto che mi abbia consentito di conseguire conoscenze e competenze che proverò a mettere a frutto anche a Ragusa con colleghi, Foro e personale splendidi come ho già avuto modo di appurare. Grazie buon lavoro a tutti”.

