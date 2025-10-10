Nuovo bando della Regione Sicilia: accoglienza per indigenti e famiglie vulnerabili

Pubblicato dall’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali l’avviso rivolto agli enti del Terzo settore per l’accoglienza temporanea, a carattere residenziale e semi residenziale, di indigenti e soggetti in condizione di marginalità estrema. L’avviso contiene anche la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al prossimo 3 novembre. “La Regione compie un passo concreto e necessario per dare risposte immediate e tangibili alle persone più fragili della nostra comunità. È nostra responsabilità, come istituzioni, non lasciare indietro nessuno – spiega l’assessore Nuccia Albano – questo intervento rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un segnale forte di attenzione verso chi vive situazioni di disagio sociale ed esclusione, spesso invisibili agli occhi della società. Continueremo a impegnarci affinché le politiche sociali siano sempre più vicine alle persone, capaci di ascoltare i bisogni reali e promuovere una società più giusta e coesa”. I destinatari degli interventi – spiegano dalla Regione – sono singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei o insufficienti.

Indirizzo Pec per la presentazione delle istanze: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

