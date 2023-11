Nuovi voli da Comiso per Verona e Torino. Già disponibili sul sito di Volotea per voli da marzo

Volotea ha annunciato l’aggiunta di una nuova destinazione al suo network di voli in partenza dallo scalo di Torino. A partire dal 21 marzo 2024, i viaggiatori avranno l’opportunità di volare direttamente da Torino a Comiso.

A partire dal 21 marzo 2024, i passeggeri avranno l’opportunità di volare non solo da Torino a Comiso e viceversa, ma anche da Comiso a Verona, aprendo nuove prospettive di viaggio.

Il nuovo collegamento Torino-Comiso, con frequenza bisettimanale il giovedì e la domenica, sarà caratterizzato da oltre 16.000 posti disponibili e ben 94 voli programmanti. Questa rotta si aggiunge alle sette destinazioni domestiche e a quella internazionale già servite da Volotea da Torino, rafforzando il ruolo della compagnia aerea nel collegare in modo conveniente città di medie dimensioni.

Inoltre, il lancio della nuova rotta Comiso-Verona rappresenta un’aggiunta significativa al network di Volotea, offrendo ai viaggiatori la possibilità di collegare due destinazioni affascinanti del nord e del sud Italia. Questo nuovo collegamento permetterà di esplorare le bellezze di Verona e di immergersi nella cultura e nella storia di Comiso.

Entrambi i voli saranno operativi due volte a settimana, garantendo flessibilità ai passeggeri che desiderano pianificare viaggi di piacere o trasferte lavorative.

“Siamo molto felici di poter annunciare l’inizio della nostra collaborazione con l’Aeroporto di Comiso, il 22° scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia – ha affermato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I nuovi collegamenti permetteranno a tutti i viaggiatori della Sicilia di raggiungere facilmente le città d’arte di Verona e Torino e, allo stesso tempo, i passeggeri in partenza da queste due città potranno già pensare alle prossime vacanze estive, scegliendo il comodo aeroporto di Comiso per visitare le splendide spiagge del sud della Sicilia”.

“L’arrivo di Volotea all’aeroporto di Comiso rappresenta un passo significativo che testimonia il nostro impegno per il potenziamento delle connessioni aeree a favore del nostro territorio e dei cittadini. La collaborazione con Volotea offre nuove opportunità di sviluppo economico e consolida il ruolo strategico di Comiso come hub di riferimento – insieme a Catania – nel panorama aeroportuale. Le nuove connessioni con Verona e Torino delineano un ulteriore investimento che contribuirà senza dubbio al progresso e al prestigio della nostra regione”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.