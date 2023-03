Nuovi semafori in tutta la città di Vittoria. Finalmente!

Nuovi semafori in tutta la città di Vittoria. Qualcosa che era stato auspicato da tempo e che finalmente sta prendendo corpo. Ad annunciare l’avvio dei nuovi lavori è l’assessore ai lavori pubblici della città di Vittoria, Giuseppe Nicastro.

“Abbiamo trovato apparecchiature fatiscenti, i quadri di comando rotti, alcuni malfunzionanti, altri spenti completamente. Alcuni erano pure penzolanti e quindi occorreva metterli immediatamente in sicurezza”, dichiara Nicastro.

Oltre ad installare i nuovi semafori, saranno installati anche nuovi pali di sostegno in quanto molti sarebbero stati trovati completamente fradici.

AVVIATA UNA CONVENZIONE CON LA CONSIP

Per questo motivo, l’amministrazione ha avviato una lconvenzione con la Consip, nell’ambito del progetto che vedrà in futuro la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a led, seguendo i criteri dell’efficientamento energetico, per cercare di garantire maggiore risparmio alla città. Oltre a questo, è stato contemplato l’ammodernamento di tutti i semafori, quindi la sostituzione di quelli già esistenti, cominciando proprio in queste ore da quello sito allo stradale per Gaspanella, all’angolo con viale Virgilio Lavore, il cui malfunzionamento era stato denunciato più volte.

Inoltre, saranno sostituiti tutti i semafori presenti nelle varie zone della città. Queste alcune zone in cui i semafori sono già stati installati: stradale Scoglitti/via Garibaldi; contrada Palazzello; via S. Incardona (strada per Gaspanella), angolo viale Virgilio Lavore; stradale Scoglitti (guardia medica). Altre installazioni nelle seguenti zone: Ss 115/Acate; Ss 115/Pedalino; zona ospedale; via Generale Cascino, angolo via Leopardi.