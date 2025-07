Nuovi colpi di mercato del Vittoria. La squadra è quasi completa. Il ritiro inizia il primo agosto

Il mercato del Vittoria al rush finale. Il direttore sportivo Giuseppe Restucci insieme al tecnico Giovanni Campanella stanno completando la squadra in vista della prossima stagione nel campionato di Eccellenza.

Alcuni giocatori hanno raggiunto l’accordo con il Vittoria negli ultimi giorni: si tratta di Luka Ankovic, giocatore croato, attaccante di indubbio valore. Ha 29 anni ed è all’apice della sua carriera. Ankovic ha vinto il campionato di Serie B in Slovenia e quello di Serie B in Bosnia-Erzegovina, conquistando la promozione in entrambe le occasioni. Nell’ultima stagione ha militato nella massima serie bosniaca con la maglia del NK GOŠK Gabela. In Italia, ha vestito le maglie di Rotonda (girone H), Atletico Uri (girone G) e Paternò (girone I) in Serie D, mostrando grande affidabilità e capacità di adattamento. In precedenza ha giocato in Slovenia e Croazia. Un altro attaccante è un altro straniero, l’argentino Facundo Margheritini, di 27 anni: Argentino di nascita, cresciuto nella scuola calcio più esigente al mondo, porta con sé talento, fame e voglia di lasciare il segno in una piazza che ama chi lotta e gioca con il cuore.

A centrocampo si punta su un giocatore di esperienza: Mattia Trovato. Centrocampista classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha raggiunto anche una finale scudetto di categoria, mettendosi in luce come uno dei profili più promettenti della sua generazione. Poi ha vestito le maglie di Cosenza tra Serie C e B, e poi quelli di Livorno, Albinoleffe, Castrovillari, Città di Castello e Igea Virtus.

Un altro centrocampista è Fabio Bossa, centrocampista di grande affidabilità ed esperienza. Classe 1998, alto 1,80 m, destro naturale, Bossa è un giocatore completo, che ha ordine tattico e intelligenza di gioco. Cresciuto nel vivaio dell’ACR Messina, ha fatto parte della prima squadra in Serie C e Serie D per ben cinque stagioni consecutive, accumulando un bagaglio importante in contesti tecnicamente e mentalmente esigenti. Successivamente ha indossato la maglia della Pro Favara per tre stagioni e quella del Gela, mettendosi sempre in luce per leadership e visione di gioco.

Con questi giocatori la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Eccellenza è quasi pronta, con un mix di giocatori di esperienza e alcuni giovani promesse, soprattutto locali. Pochi i giocatori confermati della passata stagione, si tratta per la maggior parte di giocatori vittoriesi o del comprensorio, come il capitano Giuseppe Sferrazza.

Il ritiro, guidato dal nuovo tecnico Giovanni campanella, un o dei più esperti della categoria, inizierà il primo agosto in sede.

