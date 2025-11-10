Nuove regole al mercato di Vittoria ma l’ordinanza di Aiello viene al momento sospesa. Ecco perché

Un’ordinanza che fa discutere. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha firmato un’ordinanza che introduce regole più severe per la trasparenza e la correttezza delle vendite all’interno del mercato e introduce maggiori obblighi e garanzie di trasparenza per tutti i concessionari dei posteggi mercatali e per gli operatori del settore, rafforzando il sistema di controllo sulle vendite.

Ma l’ordinanza provoca perplessità e timori e ha innescato un forte dibattito in città. Per il momento l’ordinanza viene quindi sospesa. Sarebbe dovuta entrare in vigore oggi 10 novembre, ma il sindaco ci ha ripensato e ha fatto slittare l’entrata in vigore al primo dicembre: venti giorni in più serviranno probabilmente per mettere a punto nel dettaglio gli obblighi che essa prevede, raccogliendo anche le voci e i pareri che si susseguono in questi giorni.

L’ordinanza introduce l’obbligo di inserire nel foglio avviso di vendita telematico anche i dati relativi alla Partita IVA o al codice fiscale del delegato agli acquisti. Ogni partita di merce deve essere accompagnata da una copia del foglio avviso di vendita telematico. Ogni giorno entro le 19 deve essere inviato il documento completo al cloud server del Comune e deve essere comunicato il numero di fattura o del Documento di Trasporto (DDT)

Regole stringenti che più d’uno ritiene troppo severe e c’è anche chi teme che la comunicazione sulla vendita possa risultare svantaggiosa per i produttori e favorire invece i commercianti che cercano di acquistare il prodotto al prezzo più basso possibile.

Tra le voci critiche anche quella del consigliere comunale Nello Dieli, del gruppo “Diventerà Bellissima”. Secondo Dieli “accompagnare la merce venduta con l’indicazione del prezzo di vendita, dell’acquirente, ed altro ancora, non farà altro che influenzare in negativo il prezzo del prodotto a danno del produttore, l’anello debole della filiera. La trasparenza nelle contrattazioni deve essere perseguita ma non è questa la soluzione. Il foglio avviso vendita telematico è un documento completo che i concessionari già inviano al cloud server dell’Ente”.

Secondo Aiello invece “l’ordinanza non nasce per limitare o penalizzare gli operatori, ma per introdurre regole di trasparenza, tracciabilità e correttezza nelle contrattazioni, principi che soprattutto in un settore complesso come quello ortofrutticolo, tutti dovremmo sostenere con convinzione”.

Il consigliere di opposizione avanza anche altre richieste: chiede che entri in funzione la “mercuriale”, che rende pubblici e disponibili i prezzi di vendita del giorno. Secondo Dieli serve anche un nuovo regolamento del mercato che disciplini tutte le fasi della commercializzazione. Chiede che anche il mercato di Vittoria adotti le norme previste dal decreto “Cresci Italia” del 2021, con i pagamenti della merce entro trenta giorni. Altro tema, quello della fornitura elettrica: i commissionari chiedono dei cambiamenti in modo che si possa autonomamente contrattare con un fornitore di energia il miglior prezzo possibile.

© Riproduzione riservata