Nuova vittoria della Ciavorella nel Campionato DR3. A Gela i ragazzi di Carestia confermano la loro forza

Una convincente vittoria in trasferta contro il Gela con il punteggio di 40 a 51, in una partita che non ha mai visto il risultato in discussione. Questo il dopo gara per i ragazzi della Ciavorella allenati da Santo ed Alberto Carestia, i due fratelli sciclitani che insieme all’altro fratello Antonio hanno fatto la storia della società degli ultimi vent’anni. Fin dalle prime battute, la Ciavorella ha imposto il proprio ritmo, mostrando grande solidità difensiva e un attacco efficace. Grazie a un approccio aggressivo e ben organizzato, la squadra ha saputo costruire un vantaggio significativo sin dal primo quarto, gestendo poi il punteggio con maturità fino alla sirena finale. Gli ospiti hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni offensive, con una prestazione corale che ha visto diversi giocatori contribuire in maniera determinante sia in fase realizzativa che difensiva. La difesa della Ciavorella ha reso difficile ogni tentativo di rimonta da parte di Gela, chiudendo gli spazi e limitando le soluzioni offensive degli avversari.

Una vittoria, quella ottenuta a Gela, che consolida la posizione in classifica mostrando valore e determinazione per raggiungere importanti traguardi nella stagione agonistica in atto.

La Ciavorella consolida la propria posizione in classifica e continua a dimostrare di essere una delle squadre più competitive del campionato. L’attenzione è ora rivolta al prossimo impegno, dove l’obiettivo sarà quello di mantenere alta la concentrazione e proseguire sulla strada del successo.

Questi i parziali di gara:(11-18), (6-15), (7-8), (16-10).

I tabellini:

Ciavorella: Andrea Iacono (3 punti), Lorenzo Lauretta e Simone Merli (20 punti), Simone Pavone e Vincenzo Sammito (6 punti), Andrea Candoni (11 punti), Enrico Lorefice e Giorgio Lorefice (2 punti), Antonio Giannone (2 punti), Ignazio Piccione (7 punti), Giuseppe Ugo, Nicolò Nicoscia.

