Nuova vita per il boschetto della Plaia a Catania con più arredi e spazi per i giochi. FOTO

Decine di aree pic nic con tavoli e sedie, parco giochi per bambini utilizzabili anche dai diversamente abili, il laghetto rigenerato e popolato da tartarughe, carpe e altre specie d’acqua dolce, nuovi cestini portarifiuti per la raccolta differenziata, percorsi ciclo pedonali riattivati e disboscati.

E’ tornato al suo antico splendore il Boschetto della Plaia, a conclusione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area, circa 280 mila metri quadrati, il più grande polmone verde della città che da decenni accoglie i catanesi per le <>.

E proprio in vista del tradizionale pienone di Pasqua e Pasquetta, ma anche delle altre festività del 25 Aprile e del Primo Maggio con l’avvento della stagione primaverile, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore all’ambiente Massimo Pesce si sono recati con il presidente del VI Municipio Francesco Valenti nello storico spazio verde, ora finalmente attrezzato e funzionale, ripulito per migliorare l’ospitalità dei tanti visitatori che lo frequentano, soprattutto nella bella stagione. Due mesi di lavori, con il coordinamento dell’agronomo comunale Salvo Malfitana responsabile unico del nuovo look del boschetto sul lungomare sabbioso della Plaia, con la fornitura degli arredi oltre alla riattivazione di tutte le fontanelle e l’installazione di cartelli segnaletici in legno, prima inesistenti.

“Una gemma preziosa -ha detto il sindaco Enrico Trantino- a cui ha lavorato con impegno e dedizione l’assessore all’ambiente Massimo Pesce insieme co dirigenti e ai funzionari della direzione ambiente e la collaborazione del Corpo delle Guardie forestali, per ricreare un luogo attrezzato di pace e ossigenazione vicino al centro città. Bisogna che ritroviamo tutti insieme la giusta fiducia per assumerne la responsabilità collettiva di preservarlo e proteggerlo. Oggi -ha aggiunto Trantino- sono venuto in bicicletta attraversando il percorso ciclopedonale di via Domenico Tempio e via Cristoforo Colombo insieme a tanti cittadini amanti delle due ruote. E’ necessario che i catanesi si abituino a muoversi di più a piedi o in bici, come fanno quando vanno nelle altre città e non si pongo il problema di compiere qualche centinaio di passi in più, che poi fanno anche bene alla salute del corpo”.

Per la consegna del rinnovato boschetto della Plaia, hanno presenziato anche decine di bambini, i partecipanti un corso yoga gratuito, numerosi cittadini curiosi di riscoprire il nuovo boschetto, militanti di associazioni ambientaliste, agenti a cavallo della Polizia di Stato e del corpo forestale della Regione Siciliana: ”Siamo orgogliosi di questo risultato -ha detto l’assessore Pesce- che abbiamo realizzato in sinergia con la volontà del sindaco di valorizzare tutti i parchi e gli spazi verdi cittadini. Noi come Amministrazione abbiamo il dovere di preservarlo questo boschetto, ai catanesi di buona volontà quello di rispettarlo. Ma sono convinto che ce la faremo a mantenere attivo e funzionale questo straordinario polmone verde cittadino a pochi metri dal mare”. L’assessore Massimo Pesce ha anche reso noto che nei giorni festivi e tutte le domeniche nel boschetto verranno installati dei bagni chimici:” Tuttavia -ha aggiunto il delegato per l’ambiente della giunta Trantino- consideriamo questo solo un primo step perché il sindaco ha dato indicazioni perché si realizzino anche dei servizi igienici prefabbricati, magari con il sostegno di sponsor privati”. Inoltre l’area del Boschetto è interessata un intervento di riforestazione che comprende sia la messa in opera di centinaia di nuovi alberi che la manutenzione degli stessi per 7 anni, grazie a un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, intervento tutt’ora in corso.

Infine, per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e salvaguardare l’area da possibili incendi durante il periodo estivo è tuttora valida la convenzione tra il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e il Comune di Catania.



