Nuova tac all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica: un passo avanti per la diagnosi medica

Martedì 1° agosto, presso il reparto di Radiologia del P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica, entra in funzione una nuova e avanzata apparecchiatura medica: la Tomografia Assiale Computerizzata (Tac) a 128 strati. L’attivazione di questa moderna Tac rappresenta un significativo passo avanti nel campo delle diagnosi mediche e nella fornitura di servizi di salute più efficienti e tempestivi alla comunità locale.

I collaudi della nuova Tac si sono conclusi positivamente, aprendo le porte a una serie di benefici per i pazienti e il personale medico. Grazie alla sua capacità di eseguire esami in tempi rapidi, il tomografo computerizzato consentirà di ottenere diagnosi sempre più precise, un elemento fondamentale per avviare tempestivamente terapie mirate e fornire cure adeguate.

Uno dei vantaggi significativi della Tac a 128 strati è la possibilità di ridurre la quantità di liquido di contrasto iniettato, riducendo al contempo l’esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza per i pazienti sottoposti a questo tipo di esami, rendendo l’intero processo più sicuro ed efficiente.

Inoltre, l’arrivo della nuova Tac contribuirà anche al miglioramento delle liste d’attesa per gli esami radiologici. Riducendo i tempi di attesa, l’Ospedale “Maggiore-Baglieri” potrà soddisfare le esigenze diagnostiche dei pazienti in modo più tempestivo, migliorando ulteriormente la qualità dell’assistenza sanitaria fornita.

È importante sottolineare che l’acquisizione della Tac rientra nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nella sezione “Grandi Apparecchiature Sanitarie”. Ciò dimostra l’impegno delle istituzioni nel fornire le risorse necessarie per migliorare l’infrastruttura sanitaria e garantire servizi di alta qualità per la popolazione.

Ma questa non è l'unica novità in arrivo. L'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa ha previsto l'acquisizione di altre tre Tac di ultima generazione, destinate a sostenere le esigenze di altri importanti ospedali della zona. Questi apparecchi medici all'avanguardia saranno assegnati al Pronto Soccorso di Modica, all'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria e all'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa.