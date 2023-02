Nunzio Caggia: i funerali sabato 4 febbraio a Vittoria

Si terranno domani, sabato 4 febbraio, i funerali di Nunzio Caggia (da tutti chiamato Nuccio), l’uomo che è scivolato da un tetto di una privata abitazione a Vittoria pochi giorni fa.

NUCCIO CAGGIA: I FUNERALI



I funerali si svolgeranno alle 15,30 nella chiesa Evangelica Pentecostale di via Alessandria a Vittoria.

Nuccio Caggia è scivolato da un tetto, per cause tutt’ora in fase di accertamento. L’uomo, pensionato di 68 anni, a seguito delle ferite riportate nella caduta è morto in ospedale, nel reparto di rianimazione.

Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.