Muratore muore dopo caduta da impalcatura, grave incidente sul lavoro a Vittoria

Un tragico incidente sul lavoro stamani a Vittoria ha coinvolto un muratore di 69 anni, Nuccio Caggia, oggi poco prima delle 10:30. L’uomo è caduto dall’impalcatura del secondo piano dell’edificio in costruzione in via Cristoforo Colombo e, nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sul posto i Carabinieri e gli addetti dello Spresal. Questo incidente dimostra ancora una volta la importanza di adottare misure di sicurezza appropriate sui luoghi di lavoro per prevenire tragedie simili.

notizia in aggiornamento – ricerca foto di Franco Assenza