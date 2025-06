Notte di sangue tra Vittoria e Acate: accoltellato un uomo, è grave

Un accoltellamento a Vittoria. Protagonisti due immigrati che abitano nella zona tra Vittoria e Acate. Non si conoscono ancora i particolari dell’accaduto nè le cause che avrebbero condotto al diverbio.

L’episodio si è verificato la notte scorsa intorno alle 2,00. Il ferito, una persona nata nel 2007, nordafricana di origine, sarebbe ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durante la notte e attualmente è ricoverato in chirurgia. Le sue condizioni sono gravi. Si attende conferma ufficiale da parte delle forze dell’ordine.

