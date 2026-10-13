Home / Attualità
Modica, bus urbano solleva un tombino, grata incastrata tra le ruote: disagi al traffico nel polo commerciale

Modica, bus urbano solleva un tombino, grata incastrata tra le ruote: disagi al traffico nel polo commerciale

13 Ott 2026 14:23
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Singolare incidente oggi, poco dopo le 13, nel polo commerciale di Modica, in piena ora di punta.

Un bus urbano, mentre transitava lungo la strada, per cause ancora in corso di accertamento ha sollevato un tombino, rimasto incastrato tra le ruote posteriori del mezzo. L’episodio ha lasciato scoperto il pozzetto, creando una potenziale situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.

L’autobus è stato costretto ad arrestare la propria corsa, provocando rallentamenti alla circolazione in una fascia oraria particolarmente trafficata.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it