Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. […]
Modica, bus urbano solleva un tombino, grata incastrata tra le ruote: disagi al traffico nel polo commerciale
13 Ott 2026 14:23
Singolare incidente oggi, poco dopo le 13, nel polo commerciale di Modica, in piena ora di punta.
Un bus urbano, mentre transitava lungo la strada, per cause ancora in corso di accertamento ha sollevato un tombino, rimasto incastrato tra le ruote posteriori del mezzo. L’episodio ha lasciato scoperto il pozzetto, creando una potenziale situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.
L’autobus è stato costretto ad arrestare la propria corsa, provocando rallentamenti alla circolazione in una fascia oraria particolarmente trafficata.
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