Notte di panico al Guzzardi di Vittoria: due feriti, evitato il peggio grazie alla guardia giurata

Le corsie dei pronto soccorso tornano ad essere teatro di momenti di forte tensione. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un nuovo episodio di violenza si è verificato questa volta al Pronto soccorso dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, dove ieri sera si sono vissuti attimi di grande paura.

Erano da poco passate le 22.30 quando un paziente con problematiche psichiatriche, pretendendo un ricovero immediato, ha improvvisamente perso il controllo, andando in escandescenze. L’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario, colpendo anche arredi e attrezzature presenti nei locali del pronto soccorso.

Immediato l’intervento della guardia giurata in servizio, che ha cercato di contenere la situazione e di proteggere medici, infermieri e gli altri utenti presenti in quel momento nella struttura. Vista la gravità dell’episodio, è stato più volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112. Tuttavia, tutte le pattuglie risultavano impegnate e l’arrivo dei carabinieri è avvenuto solo dopo circa due ore.

Il bilancio dell’accaduto è di due operatori sanitari rimasti feriti, costretti a ricorrere alle cure dello stesso pronto soccorso, oltre ad alcuni danni ai locali. In particolare, un OSS ha avuto una prognosi di 15 giorni per essere rimasto ferito a una spalla, un infermiere è stato colpito con un bastone e una infermiera è stata colpita al volto con un pugno. Per i due infermieri, per fortuna, niente di grave. Solo dopo momenti concitati, grazie alla professionalità della guardia giurata e del personale sanitario, è stato possibile riportare il soggetto alla calma, evitando conseguenze ancora più gravi per le persone e per la struttura.

Foto: Franco Assenza

