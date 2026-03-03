Notte di fuoco in provincia di Ragusa: due auto distrutte dagli incendi

Una notte di paura e tensione quella appena trascorsa in provincia di Ragusa, dove due auto sono state coinvolte da incendi sospetti in località diverse. La prima vettura, una Panda Van di proprietà di un cittadino albanese, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 2 di notte in via dell’Acate a Vittoria. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento i danni sono ancora in fase di quantificazione e le autorità non escludono alcuna matrice.

Sempre nel corso della notte un altro incendio ha interessato una Renault Scenic in contrada Baucina, ad Acate. L’auto, di proprietà di un anziano residente, è stata completamente coinvolta dalle fiamme. Anche in questo caso sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile pista, dalla natura accidentale a eventuali atti dolosi.

Contributo fotografico: Franco Assenza

