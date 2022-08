Noto: investono l’ambasciatrice iraniana e fuggono. Rintracciati due minorenni

Identificati e denunciati i due minorenni che la sera del 9 agosto a Noto, in provincia di Siracusa, investirono a bordo di uno scooter l’ambasciatrice iraniana che si trovava in città per una visita privata.



I due in un primo momento finsero di parcheggiare per prestare soccorso alla donna, ma subito dopo si sono dileguati senza fornire le loro generalità.

La vittima dell’incidente, ferita alla caviglia destra con una prognosi di 15 giorni, ha denunciato il tutto alla polizia che, analizzando le immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza della zona, è riuscita a individuare i due giovani: si tratta di un 15enne e di un 14enne, denunciati alla Procura dei minori di Catania per lesioni personali colpose e omissione di soccorso.