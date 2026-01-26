Nonna Zina compie 100 anni a Scicli: per lei una bella festa circondata da figli, nipoti e istituzioni

Scicli ha celebrato oggi un traguardo straordinario: i 100 anni della signora Vincenza Arrabito, per tutti affettuosamente “Zina”. Un compleanno speciale, diventato una vera festa di comunità, vissuta nel segno dell’affetto, della riconoscenza e della partecipazione delle istituzioni.

La celebrazione si è svolta nel salone parrocchiale della chiesa di Fatima, alla presenza del Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, e del sindaco di Scicli, Mario Marino, che hanno voluto rendere omaggio alla centenaria testimoniando la vicinanza della Chiesa e della città. Presenti anche il vicario foraneo don Ignazio La China, familiari, amici e numerosi membri della comunità.

Visibilmente commossa, la signora Vincenza ha condiviso questo momento unico circondata dai tre figli, dai tanti nipoti e da quanti le hanno voluto bene e che hanno brindato insieme a lei a un secolo di vita. Un pomeriggio carico di emozione, fatto di sorrisi, ricordi e applausi, che ha reso omaggio non solo a una lunga esistenza, ma anche a un esempio di radicamento e appartenenza alla comunità sciclitana. Alla signora Zina gli auguri della redazione di Ragusa Oggi.

