Non trova parcheggio e solleva la Ferrari sul balcone

A Vienna solleva la Ferrari da 300 mila euro sul balcone con una gru: il video diventa virale

Una Ferrari da quasi 300 mila euro parcheggiata come fosse una bicicletta… sul balcone di un condominio.

La scena, avvenuta a Vienna, nel quartiere Floridsdorf, ha dell’incredibile e nelle ultime ore ha fatto il giro del web, tra stupore, ironia e indignazione.

Il proprietario senza garage: “Ho fatto come a Dubai”

Protagonista della vicenda è Amar Dezic, imprenditore di 28 anni e grande appassionato di auto. Con l’arrivo dell’inverno, Dezic cercava una soluzione sicura per custodire la sua Ferrari ibrida da 830 cavalli, ma nel condominio tutti i posti auto erano occupati e non esisteva alcun garage disponibile.

Così ha deciso di “ispirarsi” a Dubai, dove alcuni appartamenti di lusso dispongono persino di ascensori per auto che portano i veicoli direttamente nei salotti dei proprietari.

Non potendo contare su strutture così futuristiche, Dezic ha optato per una versione fai-da-te: far sollevare la Ferrari di 1.400 kg e parcheggiarla sul proprio balcone al primo piano.

La gru solleva la Ferrari: operazione da migliaia di euro

Per eseguire la manovra, il 28enne ha chiamato un carro attrezzi dotato di gru.

L’operazione – racconta lo stesso Dezic – è costata “migliaia di euro”, ma il risultato, almeno inizialmente, sembrava valerne la pena: la supercar rossa era elegantemente posizionata sul balcone, in bella vista come un’opera d’arte.

“Volevo costruire anche una gabbia di vetro illuminata attorno all’auto, una sorta di vetrina”, ha dichiarato ai media locali, spiegando di aver sempre sognato un’esposizione privata per il suo bolide.

Il video diventa virale e scoppia la polemica

Il video del posizionamento della Ferrari sul balcone è stato pubblicato online, ottenendo subito milioni di visualizzazioni.

Molti utenti hanno scherzato sull’assurdità della scena, ma con il passare delle ore sono arrivati anche commenti indignati: dalla mancanza di rispetto verso i condomini al rischio per la sicurezza dell’intero edificio.

La presenza dell’auto sul balcone, infatti, non è passata inosservata nemmeno alle autorità.

L’ordine di rimozione: “Motivi di sicurezza antincendio”

Dopo appena una settimana dall’arrivo della Ferrari, la polizia edile viennese ha ordinato la rimozione immediata del veicolo.

Motivazione: rischi per la sicurezza antincendio.

Una decisione che Dezic ha accolto negativamente: “Questo non è un problema da nessun’altra parte, tranne che qui”, ha protestato.

La Ferrari è stata rimossa questo venerdì e trascorrerà l’inverno in un capannone appartenente a un appaltatore.

E in Italia? Possibili reati penali

L’episodio ha sollevato curiosità anche fuori dall’Austria. Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in Italia un comportamento simile costituirebbe una grave violazione, non del Codice della Strada, ma del Codice Penale.

Parcheggiare un’auto in uno spazio condominiale non autorizzato o ostacolando passaggi potrebbe configurare reati come:

violenza privata ,

, violazione di domicilio ,

, invasione di terreni o edifici,

che comportano multe salate, rimozione forzata del veicolo e persino la reclusione, previa querela della persona offesa.

