Non solo farmacia: le Charlie’s Angels di Marina di Modica e la cura che va oltre i farmaci

Molti associano il loro volto alle vacanze estive, al sole che illumina Marina di Modica e al movimento dei mesi più caldi. Per altri, invece, sono un punto di riferimento imprescindibile della frazione marinara modicana anche quando arriva l’inverno, le strade si fanno silenziose e il mare cambia colore. Sono Giovanna, Jole e Veronica: le tre farmaciste che ogni giorno tengono acceso il cuore della Marina, la Farmacia Mediterraneo.

Un tempo, nei piccoli paesi, il farmacista non era solo un professionista della salute. Era quasi un’autorità morale, una figura di fiducia a cui ci si rivolgeva non solo per un rimedio, ma anche per raccontare un problema, chiedere un parere, sfogarsi. Dietro quel bancone passavano storie di vita, preoccupazioni familiari, ansie e speranze. Un ruolo silenzioso ma centrale nella quotidianità di una comunità.

Oggi le dottoresse Giovanna, Jole e Veronica hanno saputo riportare a Marina di Modica questo spirito, reinterpretandolo in chiave moderna senza perderne l’essenza. La loro farmacia non è solo un luogo dove si acquistano medicinali, ma uno spazio di ascolto e di vicinanza, dove la professionalità si intreccia con l’umanità.

Nel 2020, in un periodo storico in cui tutto sembrava fermarsi, hanno fatto una scelta coraggiosa: investire a Marina di Modica. Non una decisione casuale, ma una scommessa fatta con convinzione, scegliendo di esserci 365 giorni l’anno, con sacrificio e amore autentico per il territorio e per le persone che lo abitano.

Ad evidenziare questo ruolo è stato Marcello Sarta, amministratore della pagina Facebook “Sei di Marina di Modica se…”, che parla della Farmacia Mediterraneo come presidio di umanità. Un luogo dove non si entra solo per una ricetta, ma per un consiglio, per una parola che rassicura, per sentirsi compresi. Un sorriso, uno sguardo attento, la disponibilità immediata a risolvere un problema – anche quando sembra piccolo – fanno spesso la differenza.

Non a caso, le tre farmaciste hanno voluto ringraziare pubblicamente Marcello per il lavoro di racconto e valorizzazione delle realtà locali:

«Siamo del parere che sia doveroso da parte di noi residenti a Marina di Modica ringraziarti per la tua dedizione nel descrivere con capillarità le varie attività commerciali esistenti a Marina, nonché la professionalità e l’impegno dei gestori con il meritato successo lavorativo ottenuto. Marcello, grazie per esserci».

Parole che raccontano una comunità che si riconosce e si sostiene. Perché la Farmacia Mediterraneo non è solo un’attività commerciale: è un punto fermo, un luogo di fiducia, una presenza costante. Tre donne, tre professioniste, una certezza per Marina di Modica, d’estate e d’inverno.

