Non si fermano i furti con spaccata a Vittoria. Colpo al “Kisene”. Alcuni commercianti decidono di dormire dentro i propri negozi

Ancora un furto con spaccata a Vittoria. Un ladro solitario ha agito nel cuore della notte prendendo di mira il negozio Kisene, in via generale Cascino, lungo la strada che conduce in direzione di Gela.

Il ladro ha utilizzato una Fiat Panda rubata e usandola come ariete ha sfondato la vetrata d’ingresso del negozio che vende biancheria da letto, da cucina, pigiami e biancheria per la casa.

Il bottino questa volta è magro, appena 50 euro rimasti nella cassa. Il ladro non ha portato via altri oggetti al contrario di quanto era accaduto la notte precedente quando era stata presa di mira la gioielleria Enigma di via Cavour.

Le caratteristiche dei colpi messi a segno sono sempre le stesse e questo fa pensare che ad agire sia sempre la stessa persona. Nei primi episodi, accaduti nei giorni di Natale, il ladro aveva sfondato la vetrina con una pietra, poi ha utilizzato le auto, spesso rubate poco prima, talvolta senza che i proprietari si siano ancora accorti del furto. Si tratterebbe di un uomo giovane, magro, di altezza media. La Polizia e i carabinieri sono sulle sue tracce e vi sarebbero molti elementi utili per identificarlo.

Cresce l’allarme tra i commercianti. I colpi messi a segno spesso producono un bottino misero, ma provocano danni per migliaia di euro. ricerca fotografica Franco Assenza.

