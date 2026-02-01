“Non posso curare mia figlia”: quattro giorni senza luce a Contrada Renna, cresce la rabbia dei residenti

Quattro giorni senza energia elettrica e nessuna risposta concreta. È la situazione denunciata da una residente di Contrada Renna, a Ragusa, che ha affidato ai social il racconto di un disagio diventato ormai insostenibile, soprattutto per le conseguenze sulla salute della propria bambina.

«Non posso nemmeno curare mia figlia perché ha bisogno dell’aerosol e senza luce non si può», scrive la donna, spiegando come la mancanza di corrente stia incidendo direttamente sulla quotidianità e sull’assistenza sanitaria domestica. Un problema che va ben oltre il semplice disagio e che tocca il diritto alla salute, soprattutto quando sono coinvolti minori.

A rendere la situazione ancora più esasperante è quanto riferito dopo l’ennesima telefonata ai numeri di assistenza: secondo un operatore, nella zona non risulterebbero segnalazioni di guasti, nonostante – come racconta la cittadina – lei e i vicini abbiano chiamato ripetutamente, giorno dopo giorno. Una risposta che lascia increduli i residenti e alimenta un senso di abbandono.

Un problema che riguarda anche altre zone periferiche

Il caso di Contrada Renna non sembra essere isolato. Nei giorni scorsi, Ragusaoggi.it ha dato spazio a segnalazioni simili provenienti da altre aree periferiche della città, dove intere famiglie sono rimaste senza corrente elettrica anche per oltre 24 ore. In particolare, sono stati evidenziati i disagi vissuti al Villaggio Primavera, con problemi legati non solo all’illuminazione, ma anche all’uso di elettrodomestici, sistemi di sicurezza e servizi essenziali.

Articoli che mettono in luce una criticità ricorrente: interruzioni prolungate della fornitura elettrica nelle zone meno centrali, accompagnate da difficoltà nel ricevere informazioni chiare sui tempi di ripristino e sulle cause dei guasti.

La richiesta: risposte e interventi tempestivi

I residenti chiedono ora interventi rapidi e comunicazioni trasparenti. Non solo il ripristino immediato della corrente, ma anche la certezza che le segnalazioni vengano realmente registrate e gestite. In contesti come quello di Contrada Renna, dove vivono famiglie, anziani e bambini con esigenze sanitarie specifiche, l’assenza di energia elettrica per più giorni non può essere trattata come un semplice inconveniente tecnico.

La speranza è che le denunce pubbliche e l’attenzione dei media locali possano accelerare una soluzione e riportare l’attenzione su un problema che, nelle periferie, continua a ripresentarsi con preoccupante frequenza. foto generata da AI

