Noi siciliani impossibilitati a tornare in Sicilia. Ecco una lettera aperta. On. Dipasquale: "Assurdo, Musumeci sbaglia" - Ragusa Oggi

Noi siciliani impossibilitati a tornare in Sicilia. Ecco una lettera aperta. On. Dipasquale: “Assurdo, Musumeci sbaglia”

Siciliani fuori regione, impossibilitati a tornare. Ospitiamo la lettera aperta di una nostra lettrice mentre poco più sotto pubblichiamo l’intervento dell’on. Nello Dipasquale che è intervenuto sull’argomento durante la seduta di oggi del Parlamento Siciliano.

Lettera firmata: “Buonasera, le scrivo a nome mio e di tantissimi siciliani domiciliati al nord, per esprimerle quanta amarezza e sconforto stiamo provando in questi giorni, alle porte della fase 2. Avevamo tutti quanti la speranza di poter tornare alle nostre case, dalle nostre famiglie, dai nostri figli, che da più di due mesi non vediamo a causa di questa emergenza sanitaria. Ci sentiamo totalmente abbandonati e lontani dalle attenzioni del presidente regionale Musumeci, il quale bada bene alla salute di quei siciliani rimasti nella regione, si preoccupa delle loro esigenze lavorative e sociali, non curandosi della gran fetta di siciliani esuli nelle diverse regioni d’Italia.

Tutti i cittadini italiani sono pervasi dalla paura del covid-19, tutti preferiamo rimanere a casa piuttosto che uscire e rischiare il contagio, tutti adoperiamo le misure di prevenzione raccomandate dallo Stato, tutti abbiamo a cuore la nostra salute e quella di chi ci sta vicino.

Siamo noi a scriverle, quei siciliani che a Marzo siamo rimasti nelle nostre case del nord invece che precipitarci a prendere il primo treno o il primo volo in partenza, mettendo a rischio tutto e tutti. Siamo noi siciliani del nord, responsabili e altruisti. Così come noi ci siamo preoccupati della nostra cara regione Sicilia, priva di una ben gestita sanità pubblica, adesso vorremmo che anche noi non fossimo dimenticati.

Le misure del governo hanno portato ottimi risultati fino ad ora. Non basterebbe, dunque, aiutarci a tornare a casa, rispettando la quarantena e permettendo il monitoraggio del nostro stato di salute per tutelare quello degli altri? Quanto ancora dovremmo aspettare per essere accolti e non respinti? Da una siciliana che vive al Nord per lavoro”.

L’intervento dell’on. Nello Dipasquale:

“Assurda la decisione di Musumeci di non consentire il ritorno in Sicilia a chi ne ha diritto”. Lo ha dichiarato l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, intervenendo poco fa all’Assemblea Regionale Siciliana dove si sta esaminando la legge di stabilità finanziaria della Regione.

“Musumeci dia la possibilità di far rientrare studenti e lavoratori nell’Isola – ha proseguito Dipasquale – lo si faccia rispettando certamente ogni precauzione in linea con le direttive sanitarie, ma li si lasci tornare a casa. Se il Governo regionale dovesse continuare su questa linea – ha concluso – mi riservo di presentare ricorsi nelle sedi opportune”.

foto di repertorio